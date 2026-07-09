Κάτσετε την μάππα χαμαί!

Με όλο τον σεβασμό αλλά αυτό που γίνεται με το τηλεοπτικό σήμα είναι λίγο-πολύ ο καθρέφτης για το πώς λειτουργούμε σε αυτή τη χώρα. Απροετοίμαστοι, μεσοδότζιν δουλειές και ανάθεση ευθύνης πάντα σε τρίτους. Επειδή όμως υπάρχει κόσμος που δεν έχει άλλη απασχόληση εκτός από την τηλεόραση, οι αρμόδιοι καλούνται να κατέβουν λίγο από το καλάμι της αλαζονείας, να κάτσουν την μάππα χαμαί και να βρουν λύσεις στον κόσμο που δεν ξέρει τι να κάνει. Η απάντηση «φέρτε τεχνικό» ή «πρέπει να έχει πρόβλημα η αντένα σας ή το καλώδιό σας» δεν είναι απάντηση όταν από την προηγούμενη ημέρα όλοι έβλεπαν κανονικά. Θέλουμε να προχωρήσουμε σε καλύτερο σήμα και υψηλότερη ευκρίνεια αλλά για όλους.

Παζούρ.