Θα προλάβει να κάνει διακοπές;

Αφού αποδέχθηκε διορισμό στην εκπαίδευση, τότε είναι βέβαιο ότι θα ανασχηματιστεί, δήλωσε χθες ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, για την υπουργό Γεωργίας, «αποκαλύπτοντας» κάτι που εδώ και μήνες γνωρίζει μέχρι και η κουτσή Μαρία, όχι η Παναγιώτου, η άλλη, της παροιμίας. Το ερώτημα είναι κατά πόσον ο Πρόεδρος θα ανασχηματίσει άμεσα την κ. Παναγιώτου, ώστε να προλάβει η γυναίκα να κάνει και τις διακοπές της, και να φορτίσει τις μπαταρίες της, προτού βρεθεί πίσω από μιαν έδρα να κουμαντάρει 25 μαντράχαλους, ή θα την αφήσει μέχρι την τελευταία στιγμή να παιδεύεται αλλά και να... παιδεύει το Υπουργείο Γεωργίας.

ΛΟΥ