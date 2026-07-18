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Διακοπές με Αννίτα, Στέφανο ή Φειδία;

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Μια, αν μη τι άλλο, ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση έκαναν στη μεσημβρινή εκπομπή του Σίγμα «Μεσημέρι και κάτι», με τη δημοσιογράφο να ρωτά πολίτες που έκαναν τη βόλτα τους σε εμπορικό κέντρο με ποιο πολιτικό πρόσωπο θα ήθελαν να πάνε μαζί διακοπές. Η δημοφιλέστερη απάντηση ήταν το «με κανέναν». Υπήρξαν, πάντως, και εκείνοι που θα έβαζαν στις αποσκευές τους λίγη πολιτική παρέα, π.χ. Αννίτα Δημητρίου, Αβέρωφ Νεοφύτου, Στέφανο Στεφάνου και, φυσικά, Φειδία Παναγιώτου, ο οποίος αποδείχθηκε ιδιαίτερα δημοφιλής.... στους κάτω των 18 ετών. Από τις επιλογές των πολιτών έμειναν εκτός τόσο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όσο και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί Οδυσσέας Μιχαηλίδης, Νικόλας Παπαδόπουλος και Χρίστος Χρίστου. 

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