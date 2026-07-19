Ακούστε τώρα ιστορία για αγρίους με τα ανεπίδοτα πρόστιμα τροχαίας τα οποία δίνονται τώρα στα οδοφράγματα. Αναγνώστης της στήλης μας περιγράφει: 1. Πριν 10 μέρες τον σταμάτησαν στο οδόφραγμα του Λήδρα Πάλας και με καθυστέρηση 45 λεπτών του έδωσαν 8 πρόστιμα μετά το 2023. 2. Μια εβδομάδα μετά, μέσω του οδοφράγματος Λεύκας με προορισμό τον Πύργο, τον σταμάτησαν ξανά και μετά από μισή ώρα (έψαχναν και κόλλες για το πρίντερ) του επέδωσαν ακόμα 4 διότι στο Λήδρα Πάλας, λέει, το κομπιούτερ δεν τα έβγαλε όλα. 3. Προχωρά και φτάνει σε 20 λεπτά για έλεγχο στο οδόφραγμα Κάτω Πύργου. Άλλη μισή ώρα εκεί και άλλα 6 πρόστιμα επίσης του 2023, διότι ο αστυνομικός του οδοφράγματος της Λεύκας δεν τα βρήκε όλα.

Αντιλαμβάνεστε ότι στα οδοφράγματα Λεύκας και Κάτω Πύργου είχαν σχηματισθεί ατέλειωτες ουρές, με τις πουρούδες στη διαπασών, διότι κάποιος πολιτικά ανώμαλος αποφάσισε να μετατρέψει τα οδοφράγματα σε έλεγχο τροχαίων αδικημάτων. Μιλάμε για ταλαιπωρία χιλιάδων ανθρώπων εκ των οποίων οι περισσότεροι δεν έχουν καν πρόστιμο να παραλάβουν. Το λέμε και το ξαναλέμε αλλά η αναισθησία των μουλαριών που κυβερνούν αυτό τον τόπο είναι παροιμιώδης. Αν νομίζετε ότι μπόρα είναι και θα περάσει, σας προειδοποιούμε ότι υπάρχουν 350.000 ανεπίδοτα πρόστιμα.

ΘΟΥΚΗΣ