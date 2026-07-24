50 δωμάτια για 1.600 φοιτητές

Περίπου 1.600 θέσεις διατέθηκαν φέτος, μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων, για νεοεισερχόμενους φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σε αυτούς αντιστοίχουν περίπου 50 κλίνες σε φοιτητικές εστίες. Αναμενόμενο, όταν ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα με περισσότερους από 5.000 φοιτητές καλύπτεται από μόλις 208 κλίνες, εκείνες της Α’ φάσης των εστιών, που ανεγέρθηκαν πριν από δύο δεκαετίες. Η προσπάθεια για την περιβόητη Β’ φάση άρχισε το 2018. Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, το 2028, ίσως και το 2038, θα συζητάμε ακόμα για το πότε θα βγουν σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για να κτίσουν μελλοντικά νέες εστίες.

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