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Οι αποτυχόντες στην κάλπη γίνονται υπουργοί;

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Τα τελευταία 24ωρα ακούγονται διάφορα ονόματα για υπουργοποίηση, μεταξύ των οποίων πρόσωπα που είτε διεκδίκησαν έδρα στις βουλευτικές εκλογές και δεν κατάφεραν να εκλεγούν είτε δεν τόλμησαν να επαναδιεκδικήσουν, γνωρίζοντας ότι οι πιθανότητες εκλογής τους ήταν περιορισμένες. Το ερώτημα που τίθεται είναι εύλογο: από τη στιγμή που οι πολίτες δεν τους επέλεξαν ως εκπροσώπους τους στη Βουλή, κρίνοντας προφανώς ότι δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους ή ότι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, πώς μπορεί ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης να τους εμπιστευθεί έναν υπουργικό θώκο;

ΜΧΣ 

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