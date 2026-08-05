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| Παραπολιτικά

Ακόμη και η πολιτική έχει την ηθική της κ. Τίνα μου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει την κ. Τίνα Παύλου ως επιστήμονα, ούτε φυσικά και τη μεγάλη προσφορά της κυρίως ως κλινική διευθύντρια της Αγίας Σκέπης. Η πολιτική όμως φαίνεται ότι δεν είναι το φόρτε της. Δικαίωμα της – τρόπος του λέγειν – να δελεάστηκε από την πρόθεση του Προέδρου να την υπουργοποιήσει, όμως ακόμα και η πολιτική κ. Τίνα μου έχει την ηθική της και οι φιλοδοξίες τα όριά τους. Δεν γίνεται να χρησιμοποιείς ένα κόμμα και τον κόσμο του ως όχημα για να μπεις στην πολιτική και μόλις σου «έκλεισε το μάτι» ο Χριστοδουλίδης να τρέχεις να καρφώσεις το κόμμα αυτό πισώπλατα. Όπως δεν γίνεται να σε παίρνει τηλέφωνο η πρόεδρος του ΔΗΣΥ και να μην καταδέχεσαι καν να της απαντήσεις. Οι συμπεριφορές αυτές σε μειώνουν στα μάτια του κόσμου και σαν άνθρωπο και σαν επιστήμονα αλλά και ως αυριανή – αν τελικά γίνεις - υπουργό.

Κ. ΖΑΔΗΣ

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