Ο ΠτΔ, ο Φειδίας και οι κάμερες

Από τη Δευτέρα, συζητείται ο διάλογος που είχε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης με τον Φειδία Παναγιώτου, με θέμα … τις αναπάντητες κλήσεις, ενώ ο δεύτερος ήταν στη Βραζιλία. Αλήθεια, υπήρχε λόγος ο Νίκος Χριστοδουλίδης να ανοίξει μια τέτοια κουβέντα με τον Φειδία πριν από την έναρξη του Εθνικού Συμβουλίου, στην παρουσία μάλιστα και των τηλεοπτικών συνεργείων, έχοντας και ανοικτά τα μικρόφωνα; Το είπαμε χίλιες φορές και δεν θα κουραστούμε να το λέμε. Δεν είναι όλα επικοινωνιακά σόου και φανφάρες. Όλα με μέτρο Πρόεδρε. Υποτίθεται η συζήτηση αφορούσε τις εξελίξεις στο Κυπριακό και όχι τις αναπάντητες κλήσεις.

ΠΥΡ