Κουράγιο… η μοναδική λέξη που μας απέμεινε

«Στον καιρό της ειρήνης τα παιδιά θάβουν τους γονείς τους, ενώ αντίθετα στον καιρό του πολέμου οι γονείς θάβουν τα παιδιά τους». Αυτή τη σπουδαία φράση έχει πει ο Ηρόδοτος και μένει διαχρονικά μέχρι σήμερα, προκειμένου να αναδείξει την τραγικότητα που κρύβει ο θάνατος ενός ανθρώπου, πριν από τους γονείς του. Τι να θυμηθούμε; Τα Τέμπη με τις δεκάδες νέους που έχασαν τη ζωή τους, τα τροχαία που γεμίζουν τα νεκροτομεία από νεκρά σώματα νέων, τα αμέτρητα παιδιά στη Γάζα όπου καθημερινά εξολοθρεύονται σαν μύγες, τα παιδιά και τους νέους στην Ουκρανία αλλά και αλλού, παντού στον ελαττωματικό πλανήτη μας; Αλλά το σοκ του μεμονωμένου αιφνίδιου θανάτου της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, της Λένας, μας άφησε όλους άναυδους. Όλοι εύχονται κουράγιο. H στερνή μας λέξη…

Τζίβας