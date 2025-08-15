Δεκαπενταύγουστος

Ε ψιτ! Όλοι εσείς που απολαμβάνετε και χαλαρώνετε τις διακοπές και την μεγάλη Γιορτή της Παναγίας, τον Δεκαπενταύγουστο. Ας σταθούμε μια στιγμή να ευχαριστήσουμε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται αυτές τις ημέρες, τους οικοδόμους, τα παιδιά στους φούρνους, τους ντελιβεράδες και εμάς στα μέσα ενημέρωσης για να προχωρούν οι οικοδομές, για να τρέφεστε και να ενημερώνεστε. Κι ας ευχηθούμε οι απανταχού εργοδότες να αναγνωρίζουν την προσπάθεια και να ανταμείβουν δίκαια. Ευχόμαστε δύναμη και υγεία σε όλους!
Κα Νι