Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Παραπολιτικά

Δεκαπενταύγουστος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ε ψιτ! Όλοι εσείς που απολαμβάνετε και χαλαρώνετε τις διακοπές και την μεγάλη Γιορτή της Παναγίας, τον Δεκαπενταύγουστο. Ας σταθούμε μια στιγμή να ευχαριστήσουμε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται αυτές τις ημέρες, τους οικοδόμους, τα παιδιά στους φούρνους, τους ντελιβεράδες και εμάς στα μέσα ενημέρωσης για να προχωρούν οι οικοδομές, για να τρέφεστε και να ενημερώνεστε. Κι ας ευχηθούμε οι απανταχού εργοδότες να αναγνωρίζουν την προσπάθεια και να ανταμείβουν δίκαια. Ευχόμαστε δύναμη και υγεία σε όλους!

Κα Νι

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited