Αγγρίστηκε ο Αναστασιάδης με τον ΔΗΣΥ και με επιστολή στην Αννίτα κατήγγειλε ότι το κόμμα δεν βγήκε να υποστηρίξει το έργο του, το οποίο, κατά την άποψή του, έθιξε ο νεαρός Ανδρέας Καζαμίας ως συντονιστής της αντικατοχικής εκδήλωσης του Δήμου Αμμοχώστου. Κατ’ αρχάς γιατί δεν βγήκε ο ίδιος να υποστηρίξει το έργο του όπως του υπέδειξε ο Κρις Τριανταφυλλίδης; Γιατί περιμένει άλλους να βγουν πρώτοι λες και του χρωστάνε; «Παρακολουθώ», σημείωσε ο κ. Αναστασιάδης στην επιστολή του, «με μεγάλη απογοήτευση την αποστασιοποίηση του Δημοκρατικού Συναγερμού από τα πεπραγμένα της δεκαετούς διακυβέρνησης Αναστασιάδη ΔΗΣΥ. Μια αποστασιοποίηση που δεν αφορά μόνο τα όσα αφορούν τη διάσωση του χρεοκοπημένου κράτους και τα όσα σημαντικά επιτεύγματα συνέβαλαν στην αναγέννηση της Κυπριακής Δημοκρατίας». Το παράπονό του βέβαια επεκτάθηκε και στο Κυπριακό. «Με λύπη διαπιστώνω ότι η αποστασιοποίηση αφορά και τη διαχείριση του μεγάλου εθνικού θέματος, με υιοθέτηση των εξ ακοής μαρτύρων που για λόγους δικούς τους είναι πάντοτε πρόθυμοι να υιοθετούν, χάριν δήθεν του εθνικού «καλού», τα αφηγήματα της Τουρκίας». Προσέξτε τώρα τι λέει ο άνθρωπος. Ότι όσοι διαφωνούν με το τι λέει αυτός ότι έγινε στο Κραν Μοντανά «υιοθετούν τα αφηγήματα της Τουρκίας». Κοιτάξτε τι λέει ο άνθρωπος που ξέχασε ότι υπάρχουν 50.000 πρόσφυγες, κοιτάξτε πόσο θράσος διαθέτει ο πολιτικός που μόλις εγκατάλειψε το Κραν Μοντανά έτρεχε να προλάβει το τεκίλα πάρτι της κόρης του. Ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο; Που βγήκαν αυτοί του Συναγερμού για να τον ικανοποιήσουν και μας είπαν ότι ο εχθρός είναι οι απέναντι με αποτέλεσματα να μπουν στη μέση το ΑΚΕΛ και το Βολτ και να ξεχάσουν τον Χριστοδουλίδη, τις πυρκαγιές και τον ανασχηματισμό και τις περικοπές ρεύματος. Εν ολίγοις ο εχθρός δεν είναι ούτε εδώ ούτε απέναντι. Ο εχθρός είναι η βλακεία που μας δέρνει και είναι μέσα μας.

ΘΟΥΚΗΣ