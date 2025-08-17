Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Παραπολιτικά

Το μυστήριο της Αγλαντζιάς

Είτε πρόκειται για θεωρίες συνομωσίας, είτε πρόκειται για κάποιο λάκκο που έχει η φάβα, ένα είναι το σίγουρο: Τα μίντια δεν πρόκειται να σταματήσουν να σκαλίζουν το πρόσφατο θανατηφόρο τροχαίο της Αγλαντζιάς με θύμα τον 20χρονο Κυριάκο Αντωνίου και να θέτουν ερωτήματα προς τις αρχές. Ίσως λόγω του δαιμονίου, ίσως λόγω της ανησυχίας για το αυξάνεσθαι και πληθύνεσθαι των οδικών δυστυχημάτων αλλά και της αγανάκτησης των πολιτών για τις κόντρες. Μεγάλη η περιέργεια για τον οδηγό, τον συνοδηγό, τον αυτόπτη μάρτυρα, τις συγκεκριμένες διαρροές, τις κόντρες, τον εγκέφαλο των οχημάτων και τα ΜΟΤ που αμολούν στην κυκλοφορία πειραγμένα αμάξια. Η Αστυνομία συνιστά υπομονή μέχρι την ολοκλήρωση της διερεύνησης. Και όντως τα μίντια επιδεικνύουν πολλή υπομονή. Να κάνει και η Αστυνομία υπομονή με την επιμονή των ΜΜΕ, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που αυτή η επιμονή έριξε φως στην αλήθεια. Άλλωστε και οι δύο πλευρές το κάνουν στην υπηρεσία της αλήθειας και από σεβασμό στο νέο θύμα της ασφάλτου και τους οικείους του.

ΚαΝι 

 

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΟ

