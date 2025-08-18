Απάτες με crypto

Νέες καταγγελίες απάτης μέσω διαδικτύου, που αφορά σε δήθεν επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας. Δύο άντρες ηλικίας 37 και 45 κατήγγειλαν απάτη με αγορές crypto που τους κόστισε 40.760 ευρώ και 20.031 ευρώ, αντίστοιχα. H Αστυνομία συστήνει για άλλη μια φορά προσοχή σε ό,τι αφορά τη διενέργεια οποιωνδήποτε συναλλαγών και επενδύσεων μέσω διαδικτύου και προτρέπει το κοινό να συνεργάζεται μόνο με αναγνωρισμένες εταιρείες και εγκεκριμένους συμβούλους για οποιεσδήποτε χρηματοπιστωτικές επενδύσεις.

