Μας εμπαίζουν ασύστολα

Η συζήτηση για την υπόθεση του θανατηφόρου στην Αγλαντζιά δεν λέει να κοπάσει από τη στιγμή που η Αστυνομία αποφεύγει ακόμη τη σύλληψη του οδηγού που προκάλεσε το δυστύχημα. Κάποιοι, κυριολεκτικώς, μας θεωρούν ηλίθιους. Τι είπε τις προάλλες ο διευθυντής Τροχαίας για να δικαιολογήσει την αποφυγή της σύλληψης; « Εδώ έχουμε όλα τα τεκμήρια στα χέρια μας, έχουμε βίντεο, τα σχέδια της σκηνής και τυχόν σύλληψη του οδηγού θα ήταν αχρείαστη και πιθανόν να χαρακτηριζόταν και ως εκδικητική». Σοβαρά τώρα, μας εμπαίζουν...

ΧΡγ