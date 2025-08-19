Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Ποιος λέει την αλήθεια;

Κατανοητή η προσπάθεια για να αποδοθεί ειδικό βάρος στην παρουσία των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων για τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς αλλά η νοημοσύνη μας δεν πρέπει να υποτιμάται. Αστυνομία και Πυροσβεστική γνωρίζουν ή τουλάχιστον έτσι μας λένε, από την πρώτη στιγμή, το σημείο μηδέν που ξεκίνησε η φωτιά. Τι το διαφορετικό εντόπισαν οι Αμερικάνοι και το είπαν χθες στον Πρόεδρο; Επίσης, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για τις δημόσιες δηλώσεις περί εμπρησμού λόγω ύπαρξης ταυτοχρόνως δύο σημείων σε 100 μέτρα, όπως αυτολεξεί μας είπαν; Τελικά πόσα σημεία μηδέν υπάρχουν, αγαπητέ αρχιπύραρχε; 

