Ποιος λέει την αλήθεια;

Κατανοητή η προσπάθεια για να αποδοθεί ειδικό βάρος στην παρουσία των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων για τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς αλλά η νοημοσύνη μας δεν πρέπει να υποτιμάται. Αστυνομία και Πυροσβεστική γνωρίζουν ή τουλάχιστον έτσι μας λένε, από την πρώτη στιγμή, το σημείο μηδέν που ξεκίνησε η φωτιά. Τι το διαφορετικό εντόπισαν οι Αμερικάνοι και το είπαν χθες στον Πρόεδρο; Επίσης, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για τις δημόσιες δηλώσεις περί εμπρησμού λόγω ύπαρξης ταυτοχρόνως δύο σημείων σε 100 μέτρα, όπως αυτολεξεί μας είπαν; Τελικά πόσα σημεία μηδέν υπάρχουν, αγαπητέ αρχιπύραρχε;

