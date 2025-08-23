Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
H BrainRocket και ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Οι μεγάλες διεθνείς επιχειρήσεις που έχουν ως έδρα την Κύπρο δεν λειτουργούν με λογικές παίζω-ξεπαίζω για χατίρι κανενός Προέδρου. Η ιστορία είναι απλή. Η BrainRocket είχε στη Λεμεσό περίπου 1.500 εργαζόμενους, σχεδόν οι 1.000 φεύγουν για άλλες πολιτείες και οι υπόλοιποι θα μείνουν εδώ. Τώρα, αν η ειλημμένη απόφαση να μείνουν ορισμένοι εδώ θεωρείται επιτυχία του Προεδρικού, ο καθένας ας κρίνει. Πάντως δεν άδειασαν ούτε τυχαία κάποια κτήρια που νοίκιαζαν για γραφεία, ούτε έλαβαν mail τυχαία αρκετοί εργαζόμενοι με προσφορές για να μετακινηθούν. Μία βόλτα και από την ιστοσελίδα της εταιρείας θα δει κάποιος ότι ψάχνει περίπου 100 νέους εργαζομένους στη Βαλένθια και μόλις καμιά 15άρια για την Κύπρο. Έγινε μόδα η διάψευση ειδήσεων… που στο τέλος όμως κάνουν ακόμα πιο δυνατή την επιβεβαίωση ενός έγκυρου και ολοκληρωμένου ρεπορτάζ. 

Παζ.

