Τι τους λέμε για την Πράσινη Γραμμή;

Επανήλθαμε σε πρακτικές των περιηγήσεων κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής και της ενημέρωσης των ξένων πολιτικών που επισκέπτονται την Κύπρο. Εν είδει αξιοθέατου επιδεικνύουμε την οικτρά κανονικότητα της Πράσινης Γραμμής. Χθες ήταν η σειρά του Καγκελάριου της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ, ο οποίος τη συνοδεία του Προέδρου περιηγήθηκαν κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός. Πέρασαν δε και από τα οδοφράγματα όπου καθημερινά Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι και Ευρωπαίοι πολίτες, μεταξύ των οποίων και πολλοί συμπατριώτες του Καγκελάριου, μετακινούνται ένθεν και ένθεν της γραμμής χωρίς κανένα πρόβλημα. Είναι άξιον απορίας τι ακριβώς ευφάνταστα εξιστορούν στους φιλοξενούμενούς τους ο Πρόεδρος και οι παρατρεχάμενοί του. Μερικές φορές δίνεται η εντύπωση ότι βολεύει κάποιους αυτό το αφήγημα, αφού οχυρώνονται πίσω από τη μιζέρια της εικόνας που δημιουργεί η διαίρεση. Προφανώς επιχειρούμε να τους πείσουμε ότι επιθυμούμε την κατάργηση της πράσινης γραμμής, αλλά βρίσκουμε πάντα εμπόδιο τους «άλλους». Έχουμε την ψευδαίσθηση ότι οι φιλοξενούμενοί μας δεν γνωρίζουν όλες τις παραμέτρους αυτής της διαίρεσης, σλλά και ποιοι θα ήθελαν, πέραν του κατοχικού στρατού, ως μόνιμη αυτή τη γραμμή; 

ΧΡγ

