| Παραπολιτικά

Το πρόβλημα είναι μόνο η εσωστρέφεια στον ΔΗΣΥ;

Βγαίνουν κάποιοι και μιλούν για τον Συναγερμό κυρίως για να αποδείξουν ότι η νέα του ηγεσία αποτυγχάνει να ελέγξει τα πράγματα, παριστάνοντας τους γνώστες, αλλά μάλλον τους διαφεύγουν πολλά. Λένε ότι ο ΔΗΣΥ ταλανίζεται από εσωστρέφεια που δοκιμάζει τη συνοχή του και έχουν δίκαιο.

Το πρόβλημα είναι μόνο η εσωστρέφεια; Να θυμηθούμε ότι επιθέσεις και υπονόμευση δεχόταν ακόμα και ο Γλαύκος Κληρίδης ο οποίος ήταν ο ιδρυτής του κόμματος. Απέναντί του στεκόταν πάντα ο Γιαννάκης Μάτσης ο οποίος κατήλθε και ως ανθυποψήφιός του για την προεδρία του κόμματος. Ο Αναστασιάδης, πριν γίνει οπαδός του σχεδίου Ανάν, τον κατηγορούσε ότι γέμισε την κυβέρνηση με αριστερούς, όπως ο Μιχάλης Παπαπέτρου. Ο Χρήστος Πουργουρίδης τον κατονόμαζε Ρωμαίο αυτοκράτορα που ήθελε να κυβερνά για πάντα. Επί προεδρίας Αναστασιάδη ο ΔΗΣΥ μετατράπηκε σε πολιτικό αχταρμά. Η μισή ηγεσία τού κήρυξε επανάσταση, με επικεφαλής τους Μάτση, Συλλούρη, Ερωτοκρίτου, Ρότσα, Πρόδρομο για το Ανάν. Κάποιους από αυτούς τους αποκεφάλισε με συνοπτικές διαδικασίες ο Αναστασιάδης. Στην πορεία έφαγε λάχανο και την Ελένη Θεοχάρους, ενώ φρόντισε να μην εκλεγεί στην προεδρία ο Γιαννάκης Κασουλίδης που έδειχνε φαβορί το 2008. Όλοι αυτοί βεβαίως που έφυγαν ή διώχτηκαν απέτυχαν να ιδρύσουν αξιόπιστα κόμματα. Αυτή είναι η διαφορά σήμερα. Ο αποστάτης Νίκος Χριστοδουλίδης πέτυχε να εκλεγεί στην Προεδρία. Ο Χριστοδουλίδης είχε τεράστια περιθώρια να επηρεάσει μοιράζοντας θέσεις με αποτέλεσμα ο ΔΗΣΥ να κλυδωνίζεται. Ποιο είναι το πιο τραγικό από όλα σύμφωνα με έναν σοφό γέροντα του ΔΗΣΥ; Ότι δυόμισι χρόνια μετά ο Χριστοδουλίδης φαντάζει εκτός παιχνιδιού αλλά οι προσωπικές ατζέντες εντός του ΔΗΣΥ με στόχο τις προεδρικές προκαλούν σεισμικές αναταράξεις με αποτέλεσμα να επιτρέπουν στον Νίκο Χριστοδουλίδη ακόμα να ελπίζει.

ΘΟΥΚΗΣ

