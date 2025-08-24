Να κάνω, να μην κάνω ανασχηματισμό;

Να κάνω, να μην κάνω; Να κάμω όξα να μεν κάμω; Όχι, ο κ. Πρόεδρος δεν μαδάει μαργαρίτες. Προβληματίζεται στον ύπνο του για τον ανασχηματισμό. Κάποιοι λένε ότι οι πυρκαγιές επιβάλλουν να γίνει ανασχηματισμός, αφού η δημοφιλία του έπεσε στα τάρταρα. Πρόβλημα σοβαρό έχουν και τα κόμματα που τον στήριξαν τα οποία έπιασαν πάτο χάνοντας ψηφοφόρους προς το ΕΛΑΜ και το Άλμα.

Θέλουν με λίγα μέσα από έναν ανασχηματισμό να βάλει το καθένα από κανέναν δυο υπουργούς στο Υπουργικό για να προσελκύσουν πελάτες ενόψει Βουλευτικών του 2026. Το βλέπει αυτό ο Μικρός Χριστοδουλίδης -Ρισελιέ ντε Σκαρτίλης αλλά, μεταξύ μας, θα προτιμούσε να κάνει ανασχηματισμό έχοντας στο πλευρό του τον ΔΗΣΥ, εξού και το ξύλο που έφαγε η Αννίτα τις τελευταίες βδομάδες εκ των ένδον αλλά και από τον Αναστασιάδη από τα υψίπεδα των Μεσοβουνίων για να δεχτεί έναντι υπουργείων τη συμπόρευση με τον Χριστοδουλίδη. Η Αννίτα άντεξε βέβαια, με τον Χριστοδουλίδη αυτές τις μέρες να μετρά κατά πόσον τον παίρνει να κρατήσει τον ανασχηματισμό για μετά τις Βουλευτικές. Εδώ θα μιλήσουν οι δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου και βεβαίως οι αντοχές των κομμάτων της συγκυβέρνησης. Στο αρνητικό σενάριο ο Νίκος Σκαρτίλης κινδυνεύει να κάνει παρέα στο Υπουργικό με κάποιους που στα fake accounts αποκαλούσε «για τα τεράτσια» και «για τα μπάζα». Μόνον ο Κάρογιαν τού πρότεινε καλά παιδκιά, μαθαίνουμε. Φτωχόπαιδα, με μόρφωση και ήθος, που τους αξίζει να μπουν και να μεγαλουργήσουν στην κυπριακή πολιτική σκηνή.

ΘΟΥΚΗΣ