Το απλό κόλπο για να κρατήσετε τους καθρέφτες σας χωρίς δαχτυλιές

Οι καθρέφτες είναι από τα πιο ευαίσθητα σημεία του σπιτιού που συχνά γεμίζουν δαχτυλιές, δυσκολεύοντας την καθαριότητά τους και χαλώντας την εικόνα τους.

Ευτυχώς, υπάρχει ένα απλό και πρακτικό κόλπο που μπορεί να σας βοηθήσει να διατηρείτε τους καθρέφτες σας καθαρούς και χωρίς ανεπιθύμητα σημάδια για πολύ περισσότερο χρόνο.

Οι επαγγελματίες καθαριστές διαθέτουν πολύτιμα μυστικά που κάνουν τη διαφορά στον καθαρισμό του σπιτιού. Χρησιμοποιώντας απλά και καθημερινά συστατικά που όλοι έχουμε στο ντουλάπι μας, καταφέρνουν να διατηρούν τους χώρους μας αστραφτερούς και φρέσκους, χωρίς κόπο και περιττά έξοδα.

Μία από αυτούς είναι η Rocío Butrón, όπου μοιράζεται καθημερινά πρακτικά tips στα social media. Από το πώς να αποφεύγετε τα δαχτυλικά αποτυπώματα στους καθρέφτες μέχρι πώς να διπλώνετε σωστά τα εφαρμοστά σεντόνια, ο στόχος της είναι να μας θυμίζει ότι η καθαριότητα δεν είναι απλώς μια αγγαρεία, αλλά τρόπος ζωής.

Για εκείνη, οι δουλειές του σπιτιού δεν είναι βάρος, αλλά μια διαδικασία που της χαρίζει ηρεμία και άνεση σε έναν καθαρό και ζεστό χώρο. Όπως κάθε επαγγελματίας που έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος με ακαταστασία, έτσι και η Rocío ανέπτυξε πρακτικές τεχνικές που εξοικονομούν χρόνο και χώρο:

Το σωστό δίπλωμα για εξοικονόμηση χώρου

Αν έχετε προσπαθήσει να τακτοποιήσετε εφαρμοστά σεντόνια σε ντουλάπια ή συρτάρια, ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να τα διπλώσετε σωστά. Η επαγγελματίας καθαρίστρια προτείνει μια μέθοδο όπου διπλώνετε το σεντόνι εισάγοντας τις γωνίες στη ραφή του υφάσματος, έτσι ώστε να σχηματίζεται μια «σακουλίτσα». Έπειτα, το διπλώνετε οριζόντια δύο φορές και το αποτέλεσμα είναι τακτοποιημένο και ευκολοπρόσιτο.

Έτσι, όχι μόνο εξοικονομείτε χώρο στην ντουλάπα, αλλά βρίσκετε εύκολα ό,τι χρειάζεστε.

Το κόλπο για να αποτρέπετε τις δαχτυλιές στους καθρέφτες



Οι καθρέφτες λερώνουν εύκολα, ειδικά με δαχτυλιές. Για να τους διατηρείτε καθαρούς, η Rocío μοιράζεται μια απλή, σπιτική συνταγή:

½ φλιτζάνι νερό

½ φλιτζάνι ξίδι καθαρισμού

Λίγο λαμπρυντικό πλυντηρίου πιάτων

1 κουταλιά της σούπας υγρό σαπούνι πιάτων

Ανακατέψτε τα υλικά σε ένα μπουκάλι με ψεκαστήρα και καθαρίστε τους καθρέφτες σας. Το αποτέλεσμα, όπως υπόσχεται, θα σας εκπλήξει. Οι επιφάνειες θα μείνουν χωρίς δακτυλικά αποτυπώματα και με λάμψη που διαρκεί.

