"Έγκλημα και Τιμωρία" για την τροχαία παράβαση του Τούρκου υπουργού Μεταφορών (βίντεο)

Η τροχαία του επέδωσε αργότερα πρόστιμο σχεδόν 240 ευρώ για παραβίαση του ορίου ταχύτητας κατά περίπου 50 χιλιόμετρα έξω από την πρωτεύουσα Άγκυρα.

Πρόστιμο για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας επιβλήθηκε στον υπουργό Μεταφορών της Τουρκίας αφότου ανήρτησε βίντεο που τον έδειχνε να οδηγεί με 225 χλμ/ώρα σε αυτοκινητόδρομο--σχεδόν διπλάσιο από το επιτρεπόμενο όριο--προκαλώντας χλευαστικά σχόλια χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναγκάζοντάς τον να ζητήσει δημόσια συγγνώμη.

Το βίντεο, με λαϊκή μουσική υπόκρουση, και αποσπάσματα από ομιλία του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν να εξαίρει τις κυβερνητικές υποδομές, δείχνει το κοντέρ του αυτοκινήτου του υπουργού Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου να "απογειώνεται" και το αυτοκίνητο να προσπερνά άλλα στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο Άγκυρας-Νίγδης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

