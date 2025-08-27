Kαράβι που βουλιάζει...

Η φράση «ο καπετάνιος του πλοίου το εγκαταλείπει τελευταίος» είναι και κυριολεκτική και μεταφορική.

Σε περίπτωση ναυαγίου, ο καπετάνιος φέρει την απόλυτη ευθύνη: μένει στο καράβι μέχρι να διασωθούν οι επιβάτες και το πλήρωμα. Στη μεταφορική της έννοια, η φράση αποδίδει την αίσθηση καθήκοντος ενός ηγέτη που δεν εγκαταλείπει.

Τα τελευταία χρόνια η ΕΔΕΚ θυμίζει καράβι που πλέει ολοταχώς προς τα βράχια.

Σε αυτή την περίπτωση, ο πρώτος που την εγκατέλειψε ήταν ο «καπετάνιος» της, Μαρίνος Σιζόπουλος. Αντιλήφθηκε έγκαιρα πως η ΕΔΕΚ δεν σώζεται με τίποτα και ότι οδεύει με μαθηματική ακρίβεια προς το ναυάγιο των βουλευτικών εκλογών.

ΜΧΣ