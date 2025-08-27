Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Σενάρια για ανασχηματισμό Υπουργικού

Λέγονται και γράφονται πολλά για τον ανασχηματισμό. Ένα από τα σενάρια είναι ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης περιμένει να ολοκληρωθεί η συζήτηση στη Βουλή για τις πυρκαγιές και μετά να προχωρήσει σε ανασχηματισμό. Υπενθυμίζουμε ότι οι κοινοβουλευτικές Επιτροπές Εσωτερικών, Γεωργίας και Περιβάλλοντος, ξεκίνησαν συζήτηση στις 5 Αυγούστου και αποφασίστηκε να ολοκληρωθεί η διαδικασία σε νέα συνεδρίαση. Είναι λογικό ότι την Παρασκευή στη Βουλή πρέπει να παρευρεθούν οι υπουργοί που είχαν εμπλοκή στις πυρκαγιές και όχι κάποιοι νεοδιοριζόμενοι υπουργοί.

