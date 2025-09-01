Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Ούτε πως η Κύπρος είναι ημικατεχόμενη...

Ας ακολουθήσουμε τον εξής συλλογισμό: Είσαι της ΚΥΠ, απειλείς δημόσια έναν πολίτη, σε μια μικρή χώρα όπως η Κύπρος, που ο συγκεκριμένος πολίτης μπορεί να έχει επίσης προσβάσεις οπουδήποτε, και δεν σκέφτεσαι ότι μπορεί να σπάσει ο διάολος το πόδι του και να σε πιάσουν;

Εν τω μεταξύ, με τέτοιους λειτουργούς στην ΚΥΠ, αν υπάρχουν κι άλλοι, και γιατί να μην υπάρχουν άλλωστε, ο καθείς εξ ημών νομιμοποιείται να ανησυχεί για την πιθανότητα να γίνεται όργιο με τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών. Ας μην συζητήσουμε καλύτερα για τον μεγάλο κίνδυνο που δημιουργεί η παρουσία τέτοιου είδους στελεχών στην ΚΥΠ, δεδομένου του εθνικού ζητήματος, της κατοχής. Ούτε πως η Κύπρος είναι μια χώρα ημικατεχόμενη. Τι να πεις και τι να πω... 

