Ούτε πως η Κύπρος είναι ημικατεχόμενη...

Ας ακολουθήσουμε τον εξής συλλογισμό: Είσαι της ΚΥΠ, απειλείς δημόσια έναν πολίτη, σε μια μικρή χώρα όπως η Κύπρος, που ο συγκεκριμένος πολίτης μπορεί να έχει επίσης προσβάσεις οπουδήποτε, και δεν σκέφτεσαι ότι μπορεί να σπάσει ο διάολος το πόδι του και να σε πιάσουν;

Εν τω μεταξύ, με τέτοιους λειτουργούς στην ΚΥΠ, αν υπάρχουν κι άλλοι, και γιατί να μην υπάρχουν άλλωστε, ο καθείς εξ ημών νομιμοποιείται να ανησυχεί για την πιθανότητα να γίνεται όργιο με τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών. Ας μην συζητήσουμε καλύτερα για τον μεγάλο κίνδυνο που δημιουργεί η παρουσία τέτοιου είδους στελεχών στην ΚΥΠ, δεδομένου του εθνικού ζητήματος, της κατοχής. Ούτε πως η Κύπρος είναι μια χώρα ημικατεχόμενη. Τι να πεις και τι να πω...

Θανάσης