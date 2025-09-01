Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Ελαστικά αυτοκινήτου: Τι είναι οι κίτρινες και κόκκινες κουκκίδες που βλέπουμε

Ποιος ο λόγος ύπαρξης των κουκκίδων στο λάστιχο και ποια η χρησιμότητα τους – Τι πρέπει πάντα να γνωρίζεις.

Τα ελαστικά είναι ένα από τα πιο κρίσιμα μέρη του αυτοκινήτου αφού, ουσιαστικά, αποτελούν το μοναδικό σημείο επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα. Για αυτό είναι, φυσικά, πλήρως απαραίτητο να είναι πάντα στην ιδανική κατάσταση και να αλλάζονται όταν ξεπεράσουν το προκαθορισμένο όριο χρήσης.

Ακόμα και όμως και τα νέα ελαστικά δεν είναι πλήρως τέλεια. Και αυτό γιατί οι βιομηχανίες κατασκευής επί της ουσίας αδυνατούν να δημιουργήσουν το τέλεια ισορροπημένο ελαστικό, με αποτέλεσμα τα μοντέλα τα οποία τοποθετούμε στους τροχούς να παρουσιάζουν ανισορροπία ως προς την κατανομή του βάρους σε ορισμένα τους σημεία

Αυτά τα σημεία είναι που καλύπτονται από τις έγχρωμες κουκκίδες, οι οποίες ουσιαστικά αποτελούν ένα σύστημα αναφοράς, έναν «χάρτης» στην επιφάνεια του ελαστικού, το οποίο δείχνει στον οδηγό τα σημεία στα οποία εμφανίζεται αυτή τη ανισορροπία.

Η κίτρινη κουκκίδα είναι αυτή που χρησιμοποιείται στο σημείο του ελαστικού που παρουσιάζει μικρότερο βάρος από το κανονικό, ενώ συνήθως ευθυγραμμίζεται με την βαλβίδα του οχήματος αφού αυτό είναι το βαρύτερο σημείο του ελαστικού. Με αυτή την διάταξη επιτυγχάνεται πιο ομοιόμορφη κατανομή του βάρους, μειώνοντας τους κραδασμούς κατά την οδήγηση και βελτιώνοντας τη διάρκεια ζωής των ελαστικών.

Στο ελαστικό μπορεί να βρει κανείς και κόκκινες κουκκίδες. Σε αυτή την περίπτωση, η έγχρωμη καταγραφή έχει τοποθετηθεί εκεί για να αναδείξει το σημείο όπου το ελαστικό είναι περισσότερο επίπεδο από ότι θα έπρεπε. Αυτό το σημείο αναφοράς χρησιμοποιείται για να αντισταθμίσει τις ατέλειες τόσο στο ελαστικό όσο και στη ζάντα, διευκολύνοντας την πιο ακριβή ζυγοστάθμιση με τη χρήση αντίβαρων.

Αν κάποιος τις παραβλέψει, τότε είναι πιθανόν να μην καταφέρει να ζυγοσταθμίσει αποτελεσματικά τους τροχούς και να προκύψουν κραδασμοί κατά τη διάρκεια της κίνησης του οχήματος με υψηλές ταχύτητες. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα λάθος ζυγισμένο ελαστικό έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να φθαρεί πιο γρήγορα, την ίδια στιγμή που οι κραδασμοί είναι πιθανόν να προκαλέσουν προβλήματα και στην ανάρτηση ή το σύστημα διεύθυνσης του αυτοκινήτου. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος ο οποίος επιβάλλει κάθε φορά που αντικαθιστούμε ή επισκευάζουμε ένα ελαστικό να προχωράμε στη ζυγοστάθμισή του, εξασφαλίζοντας την ισορροπία του.

Σε αυτό το σημείο να πούμε οτι σε μερικά ελαστικά μπορούμε να δούμε και λευκές κουκκίδες αντί για κόκκινες, αφού δεν υπάρχει μια κεντροποιημένη εντολή για τις συγκεκριμένες αριθμήσεις. Για παράδειγμα, σε μερικά ελαστικά η λευκή κουκκίδα μπορεί να αντιπροσωπεύσει πως το εν λόγω ελαστικό έχει περάσει τον σχετικό έλεγχο ποιότητας. Γενικά, εφόσον δεν υπάρχει κάποιος ενοποιημένος κανόνας ως προς τις κουκκίδες, είναι σημαντικό να ελέγχουμε πάντα το εγχειρίδιο του κατασκευαστή.

