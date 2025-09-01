Όταν η βασίλισσα Καμίλα δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση ως μαθήτρια - «Του έριξα μια με το τακούνι στα αχαμνά του»

Την αποκάλυψη ότι η βασίλισσα Καμίλα δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση όταν ήταν μαθήτρια περιλαμβάνει το βιβλίο «Power and the Palace» στο οποίο περιγράφεται και η αντίδραση της με μια τακουνιά στα «αχαμνά».

Σύμφωνα με το επίμαχο απόσπασμα του βιβλίου που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Sunday Times, ήταν η ίδια η βασίλισσα που αποκάλυψε στον Μπόρις Τζόνσον - όταν αυτός ήταν δήμαρχος του Λονδίνου - τι συνέβη.

Στη συνάντηση αυτή που έγινε το 2008, ο Μπόρις Τζόνσον είχε εκφράσει με «λαρυγγισμούς» τον θαυμασμό του για τη βασίλισσα Καμίλα, σύμφωνα με τον συγγραφέα του βιβλίου, Βαλεντάιν Λόου. «αλλά η σοβαρή συζήτηση που είχαν αφορούσε το γεγονός ότι εκείνη είχε πέσει θύμα απόπειρας σεξουαλικής επίθεσης όταν ήταν μαθήτρια».

«Ήταν σε ένα τρένο που πήγαινε στο Πάντινγκτον – ήταν περίπου 16, 17 ετών – και κάποιος άντρας έβαζε το χέρι του όλο και πιο μακριά...» αναφέρεται στο βιβλίο με τον Μπόρις Τζόνσον, σύμφωνα με τον πρώην διευθυντή επικοινωνίας του, Γκούτο Χάρι, να μεταφέρει ότι ο τότε δήμαρχος του Λονδίνου θέλησε να μάθει την αντίδραση της βασίλισσας Καμίλα.

«Έκανα αυτό που μου είχε μάθει η μητέρα μου. Έβγαλα το παπούτσι μου και τον χτύπησα στα αχαμνά με το τακούνι», φέρεται να του απάντησε εκείνη.

Κατά την ίδια πηγή, η βασίλισσα Καμίλα «ήταν αρκετά ψύχραιμη όταν έφτασαν στο Πάντινγκτον, ώστε να κατέβει από το τρένο, να βρει έναν άντρα με στολή και να του πει "αυτός ο άντρας μόλις μου επιτέθηκε" με αποτέλεσμα εκείνος να συλληφθεί»

