Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| People

Όταν η βασίλισσα Καμίλα δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση ως μαθήτρια - «Του έριξα μια με το τακούνι στα αχαμνά του»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Ήταν σε ένα τρένο που πήγαινε στο Πάντινγκτον – ήταν περίπου 16, 17 ετών – και κάποιος άντρας έβαζε το χέρι του όλο και πιο μακριά...» αναφέρεται στο βιβλίο «Power and the Palace»

Την αποκάλυψη ότι η βασίλισσα Καμίλα δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση όταν ήταν μαθήτρια περιλαμβάνει το βιβλίο «Power and the Palace» στο οποίο περιγράφεται και η αντίδραση της με μια τακουνιά στα «αχαμνά».

Σύμφωνα με το επίμαχο απόσπασμα του βιβλίου που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Sunday Times, ήταν η ίδια η βασίλισσα που αποκάλυψε στον Μπόρις Τζόνσον - όταν αυτός ήταν δήμαρχος του Λονδίνου - τι συνέβη.

Στη συνάντηση αυτή που έγινε το 2008, ο Μπόρις Τζόνσον είχε εκφράσει με «λαρυγγισμούς» τον θαυμασμό του για τη βασίλισσα Καμίλα, σύμφωνα με τον συγγραφέα του βιβλίου, Βαλεντάιν Λόου. «αλλά η σοβαρή συζήτηση που είχαν αφορούσε το γεγονός ότι εκείνη είχε πέσει θύμα απόπειρας σεξουαλικής επίθεσης όταν ήταν μαθήτρια».

«Ήταν σε ένα τρένο που πήγαινε στο Πάντινγκτον – ήταν περίπου 16, 17 ετών – και κάποιος άντρας έβαζε το χέρι του όλο και πιο μακριά...» αναφέρεται στο βιβλίο με τον Μπόρις Τζόνσον, σύμφωνα με τον πρώην διευθυντή επικοινωνίας του, Γκούτο Χάρι, να μεταφέρει ότι ο τότε δήμαρχος του Λονδίνου θέλησε να μάθει την αντίδραση της βασίλισσας Καμίλα.

«Έκανα αυτό που μου είχε μάθει η μητέρα μου. Έβγαλα το παπούτσι μου και τον χτύπησα στα αχαμνά με το τακούνι», φέρεται να του απάντησε εκείνη.

Κατά την ίδια πηγή, η βασίλισσα Καμίλα «ήταν αρκετά ψύχραιμη όταν έφτασαν στο Πάντινγκτον, ώστε να κατέβει από το τρένο, να βρει έναν άντρα με στολή και να του πει "αυτός ο άντρας μόλις μου επιτέθηκε" με αποτέλεσμα εκείνος να συλληφθεί»

protothema.gr

Tags

People

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited