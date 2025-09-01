FT: Σχέδια για διπλασιασμό των καζίνο στα κατεχόμενα- Φόβοι για διολίσθηση σε «μαύρη» οικονομία

Τα σχέδια επιχειρηματιών στις κατεχόμενες από την Τουρκία περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας για διπλασιασμό των καζίνο που λειτουργούν εκεί, εγείρουν ανησυχίες στους Τουρκοκύπριους για διολίσθηση σε «σκοτεινή» οικονομία, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times (FT).

Όπως αναφέρεται, λόγω "των εμπορικών περιορισμών και των διεθνών εμπάργκο" καθώς το κατοχικό καθεστώς δεν είναι αναγνωρισμένο από καμία χώρα εκτός από την Τουρκία, η μεγάλη εξάρτηση από την τουρκική οικονομία έχει εκτοξεύσει τον πληθωρισμό.

Σε αναζήτηση νέων πηγών εσόδων, το κατοχικό καθεστώς αποφάσισε να άρει τους περιορισμούς στη λειτουργία καζίνο και οι επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών σχεδιάζουν να διπλασιάσουν τον αριθμό τους σε 64, από 32 που είναι σήμερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα των FT.

«Έχουμε εισαγάγει ανοιχτά την οικονομία του εγκλήματος στο σύστημά μας», δήλωσε στους FT ο Μερτκάν Χαμίτ, Τουρκοκύπριος οικονομολόγος που εργάζεται για την Παγκόσμια Τράπεζα. «Από την εποχή της COVID-19, νέα στοιχεία έχουν εισέλθει στην οικονομία — κυρίως στοιχεία από τη σκοτεινή πλευρά», προσθέτει.

«Αν δεν λύσουμε το κυπριακό πρόβλημα, θα μας μείνουν μόνο αυτού του είδους οι δραστηριότητες, επειδή η ικανότητά εξεύρεσης κεφαλαίων είναι περιορισμένη», δήλωσε στους FT ο Κεμάλ Μπαϊκαλλί, ο οποίος εργάζεται στο One Stop Shop της ΕΕ το εμπόριο κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής. «Βασιζόμαστε πολύ στις επενδύσεις της Τουρκίας, και αυτό έχει πολιτικό κόστος», πρόσθεσε.

Οι ανησυχίες έχουν ενταθεί λόγω ενός ακόμα «νομοσχεδίου» που θα συζητηθεί τον Σεπτέμβριο, το οποίο θα επιτρέπει την κατάθεση ξένων νομισμάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς στα κατεχόμενα, έναντι πληρωμής τόκου 3%. Ο Μερτκάν Χαμίτ και άλλοι επισημαίνουν πως η "διοίκηση" στο ψευδοκράτος ρισκάρει να « διευκολύνει το ξέπλυμα χρήματος» εάν "περάσει το νομοσχέδιο αυτό".

