Τρεις μήνες στο περίμενε

Τρεις μήνες μετά τον θάνατο του 33χρονου μεταμοσχευμένου Γιάννη Λαμπίτση, οι γονείς του απέστειλαν επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ζητώντας απαντήσεις. Στην επιστολή τους καταγγέλλουν σοβαρές παραλείψεις στη διαχείριση της υγείας του παιδιού τους από δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια και εκφράζουν φόβους για συγκάλυψη, λόγω της «παρατεταμένης σιωπής» των αρμοδίων.

Οι γονείς περιγράφουν αναλυτικά πώς ο Γιάννης προσήλθε τέσσερις φορές σε ΤΑΕΠ χωρίς να εισαχθεί εγκαίρως, πώς δεν εξετάστηκε από τον ειδικό ιατρό, και ένα σορό άλλα. Αυτοί οι άνθρωποι έχασαν το παιδί τους και μετά από τόσο πόνο και ταλαιπωρία, η ελάχιστη υπόσχεση που οφείλει να τηρηθεί είναι μια σαφής απάντηση. Γιατί συνέβη αυτό, τι ευθύνες υπάρχουν και ποια μέτρα θα ληφθούν για να μην ξανασυμβεί. Κάποιος πρέπει επιτέλους να τους δώσει μια απάντηση.

ΥΓ: Η φωτογραφία των γονιών του Γιάννη τραβήχτηκε στις 19 Ιουνίου 2025, κατά την παρουσία τους στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής. Τότε όλοι είχαν συγκλονιστεί με τα όσα άκουσαν και υποσχέθηκαν ότι θα ολοκληρωθεί άμεσα η έρευνα. 

ΑΓ 

