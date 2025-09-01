Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Σοβαρευτείτε, αγάπες μου, τζαι βαστούν μας οι Τούρτζοι

Σε κάθε δημοκρατική κοινωνία, οι διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις και ιδεολογίες, πάντα μέσα στο δημοκρατικό πλαίσιο, αποτελούν βασικό συστατικό ενός υγιούς πολιτικού συστήματος και ενδυναμώνουν το δημοκρατικό οικοδόμημα. Ωστόσο, άλλο πράγμα η πολιτική διαφωνία και άλλο η αμφισβήτηση του πατριωτισμού του πολιτικού αντιπάλου. Το τελευταίο διάστημα είδαμε μεγάλα κόμματα να κατηγορούν το ένα το άλλο για θέματα «πατριωτισμού». Μα σοβαρολογείτε; Και μετά διερωτώνται τα κόμματα γιατί συρρικνώνονται. Μα διότι ο κυπριακός λαός δεν προσφέρεται πλέον για τέτοια, αγάπες μου.

