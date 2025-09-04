Οι βουλευτές που ζητούν τη διενέργεια ποινικής έρευνας για το σκάνδαλο με το τερματικό φυσικού αερίου στο Βασιλικό κινδυνεύουν να κατηγορηθούν για παραπλάνηση και συγκάλυψη. Παραπλάνηση, διότι, γνωρίζουν πολύ καλά ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ποινική έρευνα απο την Ευρωπαική Εισαγγελία. Κουκούλωμα, διότι, θέλουν να αναλάβουν, προφανώς, την έρευνα οι κυπριακές Αρχές, εκεί όπου περνά ο λόγος τους! Ο μόνος τρόπος για να αποκαλυφθούν οι μίζες, εαν δόθηκαν μίζες, είναι με την έρευνα της Ευρωπαικής Εισαγγελίας. Μετά την αποκάλυψη του «Π» ότι άνοιξαν τραπεζικοί λογαριασμοί πολιτικών και πρώην αξιωματούχων, κάποιοι έχασαν τον ύπνο τους.

ΜΧΣ