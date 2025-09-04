Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Κάποιοι έχασαν τον ύπνο τους...

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι βουλευτές  που ζητούν τη διενέργεια ποινικής έρευνας για το σκάνδαλο με το τερματικό φυσικού αερίου στο Βασιλικό κινδυνεύουν να κατηγορηθούν για παραπλάνηση και συγκάλυψη. Παραπλάνηση, διότι, γνωρίζουν πολύ καλά ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ποινική έρευνα απο την Ευρωπαική Εισαγγελία. Κουκούλωμα, διότι, θέλουν να αναλάβουν, προφανώς, την έρευνα οι κυπριακές Αρχές, εκεί όπου περνά ο λόγος τους! Ο μόνος τρόπος για να αποκαλυφθούν οι μίζες, εαν δόθηκαν μίζες, είναι με την έρευνα της Ευρωπαικής Εισαγγελίας. Μετά την αποκάλυψη του «Π» ότι άνοιξαν τραπεζικοί λογαριασμοί πολιτικών και πρώην αξιωματούχων, κάποιοι έχασαν τον ύπνο τους.  

ΜΧΣ 

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited