ΧΑΚ: Μέχρι τις 13 Οκτωβρίου αναστολή διαπραγμάτευσης 9 μετοχών εταιρειών

Τις αποφάσεις του για την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών 9 εταιρειών μέχρι τις 13 Οκτωβρίου, επικύρωσε το ΧΑΚ.

Σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξίων Κύπρου, σε πρόσφατη συνεδρία του, επικύρωσε, με βάση το Άρθρο 184 του Νόμου του ΧΑΚ, την απόφαση για αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών των ακόλουθων εταιρειών της Ρυθμιζόμενης Αγοράς, ως είχε ανακοινωθεί στις 11 Αυγούστου 2025:

− Cyprus Trading Corporation Plc

− Ermes Department Stores Plc

− Woolworth (Cyprus) Properties Plc

− Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξίων Κύπρου, σε πρόσφατη συνεδρία του, επικύρωσε, επίσης, την απόφαση για αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών των ακόλουθων εταιρειών της ΝΕΑς Αγοράς, ως είχε ανακοινωθεί στις 12 Αυγούστου 2025:

- Rianeson Investments Plc,

- G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd,

- Globalwealth Group Plc,

- A.J. Green Shell Plc (μη υποβολή ενοποιημένης Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης). Υπενθυμίζεται ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιρειών αυτών θα έχει διάρκεια 2 μηνών (δηλαδή μέχρι και τις 13 Οκτωβρίου 2025) ή νωρίτερα εάν οι εταιρείες συμμορφωθούν με την εκκρεμούσα συνεχή τους υποχρέωση για υποβολή και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε 31/12/2024, ως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Αναμένει ενημέρωση για αναδιοργάνωση Louis

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξίων Κύπρου, σε πρόσφατη συνεδρία του επικύρωσε, ακόμη, την απόφαση για την αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας Louis Plc, ως είχε ανακοινωθεί στις 12 Αυγούστου 2025. Η αναστολή διαπραγμάτευσης θα έχει διάρκεια το μέγιστο 2 μηνών (δηλαδή μέχρι τις 13 Οκτωβρίου 2025) ή μέχρι την έκδοση νεότερης ανακοίνωσης εκ μέρους της εταιρείας αναφορικά με εξελίξεις σε σχέση με τη σκοπούμενη αναδιοργάνωση του Ομίλου Εταιρειών Louis.