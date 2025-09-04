Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Εντοπίστηκε ο πίνακας που είχε κλαπεί από τους Ναζί - Σε κατ' οίκον περιορισμό στην Αργεντινη η κόρη αξιωματικού των SS

Η αστυνομία είχε προηγουμένως ερευνήσει διάφορα σπίτια στην παραθαλάσσια πόλη Μαρ δε Πλάτα, αναζητώντας το έργο τέχνης

Οι αρχές της Αργεντινής ανακοίνωσαν  ότι ανέκτησαν τον εμβληματικό πίνακα που κλάπηκε πριν από πολλές δεκαετίες από τους Ναζί στην Ολλανδία.

Πρόκειται για ένα πορτρέτο της Κοντέσα Κολεόνι, του Ιταλού ζωγράφου του 18ου αιώνα Τζουζέπε Γκισλάντι.

Ο πίνακας είχε χαθεί εδώ και πάνω από 80 χρόνια και περιλαμβανόταν σε μια βάση δεδομένων με έργα τέχνης που λεηλατήθηκαν από τους Ναζί κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

