Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Ξεχάστε τις ευθύνες για την πυρκαγιά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στα μέτρα της κυβέρνησης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις πυρκαγιές στην επαρχία Λεμεσού επικεντρώθηκε μεγάλο μέρος της χθεσινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να εκφράζει και πάλι την ικανοποίησή του για τον βαθμό υλοποίησης των αποφάσεων που έχουν ληφθεί προς την κατεύθυνση αυτή. Σε αυτό το θέμα ουδείς αντιλέγει ότι έγινε και γίνεται καλή δουλειά, όμως για άλλη μία φορά ο Πρόεδρος δεν είπε τίποτα για την «ταμπακιέρα» των ευθυνών. Σαράντα μέρες μετά τις πυρκαγιές και αφού ο Πρόεδρος πήρε και μελέτησε και τις εκθέσεις των εμπλεκόμενων υπουργείων και υπηρεσιών αλλά και των πολυδιαφημισμένων Αμερικανών ειδικών, συνεχίζει να αποφεύγει να ασχοληθεί με την «καυτή πατάτα» των ευθυνών, αποδεικνύοντας για μία ακόμα φορά την ευθυνοφοβία και ατολμία του. 

Βούδας

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited