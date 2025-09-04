Ξεχάστε τις ευθύνες για την πυρκαγιά

Στα μέτρα της κυβέρνησης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις πυρκαγιές στην επαρχία Λεμεσού επικεντρώθηκε μεγάλο μέρος της χθεσινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να εκφράζει και πάλι την ικανοποίησή του για τον βαθμό υλοποίησης των αποφάσεων που έχουν ληφθεί προς την κατεύθυνση αυτή. Σε αυτό το θέμα ουδείς αντιλέγει ότι έγινε και γίνεται καλή δουλειά, όμως για άλλη μία φορά ο Πρόεδρος δεν είπε τίποτα για την «ταμπακιέρα» των ευθυνών. Σαράντα μέρες μετά τις πυρκαγιές και αφού ο Πρόεδρος πήρε και μελέτησε και τις εκθέσεις των εμπλεκόμενων υπουργείων και υπηρεσιών αλλά και των πολυδιαφημισμένων Αμερικανών ειδικών, συνεχίζει να αποφεύγει να ασχοληθεί με την «καυτή πατάτα» των ευθυνών, αποδεικνύοντας για μία ακόμα φορά την ευθυνοφοβία και ατολμία του.

Βούδας