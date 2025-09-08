Κοινό μέτωπο για το νοσοκομείο Π. Χρυσοχούς

Οι βουλευτές Πάφου, της ΕΔΕΚ, Ηλίας Μυριάνθους, και του ΔΗΣΥ, Χαράλαμπος Πάζαρος, με κοινή τους δήλωση χαιρέτισαν την εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας για ανέγερση νέου νοσοκομείου στην Πόλη Χρυσοχούς. Η εξαγγελία, αναφέρουν, είναι συνέχεια της υπόσχεσης που τους δόθηκε από τον Πρόεδρο σε κατ’ ιδίαν συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 29/05/2025. «Κάθε επένδυση στην υγεία ισούται με επένδυση στην αξιοπρέπεια των πολιτών. Το οφείλαμε και με το παραπάνω στους κατοίκους του διαμερίσματος Π. Χρυσοχούς που δικαιολογημένα διαχρονικά αισθάνονται πολίτες Β’ κατηγορίας», αναφέρουν. Όλοι χαρούμενοι, στον δρόμο για τις βουλευτικές εκλογές...
Δ.