Ένας ετσιθελικός φασισμός απλώνεται παντού

11η Σεπτεμβρίου 2001…Νέα Υόρκη πρωί. Οι άνθρωποι στην πόλη αυτή πάντα τρέχουν. Βιαστικοί από το ένα πρωινό στο άλλο. Οι δίδυμοι πύργοι άρχισαν να γεμίζουν πολίτες. Κάθε φυλής και εθνικότητας. Η πιο πολυπολιτισμική πόλη στον πλανήτη έφτανε στο δραματικό της ραντεβού. Δυο αεροπλάνα πέφτουν στους δίδυμους πύργους. Οι ατσάλινοι κολοσσοί λιώνουν τις πυρακτωμένες αίθουσες. Οι άνθρωποι πέφτουν από τα ψηλά επιλέγοντας τον τρόπο του θανάτου τους. Τα βλέπαμε όλα σε ζωντανή μετάδοση και πράγματι νιώθαμε πως ο κόσμος δεν θα είναι πια ο ίδιος. «Με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί…». 24 χρόνια μετά, ο κόσμος όχι μόνο άλλαξε αλλά γίνεται όλο και πιο παρανοϊκός, πιο χαοτικός… Ένας αλλοπρόσαλλος φασισμός ανέτειλε ήδη. Ένας ετσιθελικός φασισμός απλώνει τα δίχτυά του παντού…

Γ.Τζιβ