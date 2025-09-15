Την ερχόμενη Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου, συμπληρώνονται 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τα χέρια μελών των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα. Οι Αρχές στην Ελλάδα έκριναν ορθό, πριν από μερικές ημέρες, να αποφυλακίσουν τον ηγέτη του ναζιστικού-ακροδεξιού κόμματος Νικόλαο Μιχαλολιάκο ο οποίος καταδικάστηκε για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Αποφυλακίστηκε με κατ’ οίκον περιορισμό και περιοριστικούς όρους, ενώ στην αίτησή του επικαλέστηκε λόγους υγείας. Όσο επιτακτικοί και εάν ήταν οι λόγοι για να βρεθεί εκτός φυλακών ο Μιχαλολιάκος, όφειλαν να λάβουν σοβαρά υπόψη αυτή την παράμετρο. Ούτε τα προσχήματα δεν τήρησαν έναντι της οικογένειας του Φύσσα που δικαίως φωνάζει και διαμαρτύρεται.

