Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Ούτε τα προσχήματα δεν τήρησαν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Την ερχόμενη Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου, συμπληρώνονται 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τα χέρια μελών των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα. Οι Αρχές στην Ελλάδα έκριναν ορθό, πριν από μερικές ημέρες, να αποφυλακίσουν τον ηγέτη του ναζιστικού-ακροδεξιού κόμματος Νικόλαο Μιχαλολιάκο ο οποίος καταδικάστηκε για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Αποφυλακίστηκε με κατ’ οίκον περιορισμό και περιοριστικούς όρους, ενώ στην αίτησή του επικαλέστηκε λόγους υγείας. Όσο επιτακτικοί και εάν ήταν οι λόγοι για να βρεθεί εκτός φυλακών ο Μιχαλολιάκος, όφειλαν να λάβουν σοβαρά υπόψη αυτή την παράμετρο. Ούτε τα προσχήματα δεν τήρησαν έναντι της οικογένειας του Φύσσα που δικαίως φωνάζει και διαμαρτύρεται. 

ΝεΚ

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited