Ολόκληρο κοτόπουλο στο airfryer

Υλικά
1 μικρό κοτόπουλο ολόκληρο | 3 κ.σ. ελαιόλαδο | Αλάτι | Πιπέρι | 1 λεμόνι | 2 σκελ. σκόρδο με τη φλούδα | 2 κλων. φρέσκια ρίγανη | 3 μέτριες πατάτες | 1 κ.σ. μουστάρδα | 1 κ.γ. αποξηραμένη ρίγανη
Εκτέλεση
- Αφήνουμε το κοτόπουλο να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου.
- Πασπαλίζουμε εσωτερικά την κοιλιά του με αλάτι και πιπέρι. Βάζουμε μέσα 2 φέτες λεμόνι, τη φρέσκια ρίγανη και το σκόρδο. Το αλείφουμε εξωτερικά με ελαιόλαδο και το καρυκεύουμε καλά με αλάτι και πιπέρι.
- Καθαρίζουμε τις πατάτες, τις κόβουμε σε μικρά καρέ και τις ρίχνουμε σε ένα μπολ.
- Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι, την αποξηραμένη ρίγανη, το χυμό από το υπόλοιπο λεμόνι και τη μουστάρδα. Ραντίζουμε με το υπόλοιπο ελαιόλαδο (2 κ.σ.) και ανακατεύουμε.
- Τοποθετούμε αντικολλητικό χαρτί ή θήκη στον κάδο του air fryer.
Απλώνουμε στη βάση τις πατάτες σε μία στρώση και ακουμπάμε από πάνω το κοτόπουλο ανάποδα (με το στήθος προς τα κάτω).
- Ψήνουμε το φαγητό στους 180°C, για 35 λεπτά. Γυρίζουμε στη συνέχεια το κοτόπουλο και το ψήνουμε για 20 λεπτά ακόμα.
- Τέλος, δυναμώνουμε τη θερμοκρασία στους 200°C και συνεχίζουμε το ψήσιμο για 15 λεπτά να ροδίσει ομοιόμορφα το κοτόπουλο.
- Καταλαβαίνουμε ότι είναι έτοιμο αν το υγρό που θα τρέξει όταν τσιμπήσουμε με ένα σουβλί το μπούτι του είναι διάφανο.