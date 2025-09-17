Ωραία πρωτοβουλία αλλά...

Περπατητοί και υπό τη συνοδεία του υπουργού Μεταφορών, του αντιδήμαρχου Αγλαντζιάς και τροχονόμων πήγαν χθες στο σχολείο 30 περίπου μαθητές στην Αγλαντζιά, οι οποίοι συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα «walking bus». Ωραία η πρωτοβουλία και είναι σίγουρα και μια ευκαιρία για να κινηθούν και να κοινωνικοποιηθούν τα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, αλλά θα περίμενε κανείς ότι πριν αρχίσει η εφαρμογή του, οι αρμόδιοι θα λάμβαναν τα μέτρα τους. Θα φρόντιζαν για παράδειγμα να καθαρίσουν τα πεζοδρόμια από δέντρα και αυτοκίνητα για να μην χρειάζεται, όπως βλέπουμε να συμβαίνει στη φωτογραφία, να κατεβαίνουν τα παιδιά στον δρόμο. Καλή πρωτοβουλία αλλά με την ασφάλεια των παιδιών δεν παίζουμε κύριοι.

ΑΓ