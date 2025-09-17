Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Από την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το θέμα των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων προέκυψε ότι το εν λόγω έργο αντέθηκε χωρίς διαγωνισμό σε συγκεκριμένη εταιρεία στην οποία εργοδοτείτο ο νυν υφυπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, προτού αναλάβει το χαρτοφυλάκιο του συγκεκριμένου υφυπουργείου. Ακόμη και μετά τις εξηγήσεις που έδωσε το υφυπουργείο, το οποίο διαφωνεί με τις αναφορές της ΕΥ, εάν αυτό δεν είναι καραμπινάτη σύγκρουση συμφέροντος, τότε τι είναι; Δηλαδή σώνει και καλά πρέπει να κανονικοποιηθεί η όποια σύγκρουση συμφέροντος; Κάλλιστα ο υφυπουργός θα μπορούσε να αυτοεξαιρεθεί από οποιαδήποτε διαδικασία ή απόφαση σχετιζόταν με τις ηλεκτρονικές ταυτότητες, ή τουλάχιστον να το δήλωνε δημόσια.

