Θα ζητούν ακόμη και διορισμό υπουργού;

Δεν πέρασαν απλώς τη γραμμή, αλλά όπως λέει και η λαϊκή ρήση μπήκαν στο σπίτι μας με τις ποδίνες. Ο λόγος για την προκλητική παρέμβαση του Ισραήλ στα εσωτερικά της Κύπρου, ζητώντας να σβηστούν μηνύματα από τοίχους που αναφέρονται ενάντια στον Νετανιάχου και τη γενοκτονία που διαπράττει στη Γάζα και τον παλαιστινιακό λαό. Είναι καιρός η κυβέρνηση να διαχωρίσει το πού αρχίζουν και πού τελειώνουν οι καλές διπλωματικές σχέσεις με γειτονικά κράτη. Διότι όπως πάμε ο Νετανιάχου θα ζητήσει να διορίσει και υπουργούς στην κυπριακή κυβέρνηση ή να διεκδικήσει, διά εκπροσώπου του, θέση στο Κοινοβούλιο.

ΝεΚ