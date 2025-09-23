Κλειστή λωρίδα στο δρόμο Λευκωσίας - Λάρνακας στην έξοδο Λυμπιών

Το Βέλγιο προστέθηκε στις χώρες που αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Αυξάνεται η λίστα με τα κράτη που αναγνωρίζουν παλαιστινιακό κράτος.

Το Βέλγιο προχώρησε στην αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης, ακολουθώντας τα βήματα αρκετών άλλων χωρών. «Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε το διεθνές δίκαιο, ιδίως το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών», δήλωσε χθες Δευτέρα ο Βέλγος Πρωθυπουργός, Μπαρτ ντε Βίβερ, στη διάσκεψη της Νέας Υόρκης για την προώθηση της λύσης των δύο κρατών, την οποία συγκάλεσαν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία.

Η διάσκεψη είχε στόχο να δώσει νέα ώθηση στις διπλωματικές προσπάθειες για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, στη βάση της λύσης δύο κρατών - που οραματίζεται το Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό παλαιστινιακό κράτος να συνυπάρχουν ειρηνικά.

«Η λύση των δύο κρατών δεν είναι νεκρή», τόνισε ο Πρωθυπουργός του Βελγίου. «Είναι πληγωμένη, αλλά είναι εφικτή η αναβίωσή της και πρέπει να γίνει για το καλό και των δύο λαών», συμπλήρωσε.

Υπενθυμίζεται ότι η Γαλλία, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Πορτογαλία και η Αυστραλία προχώρησαν ήδη στην αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης.

Πηγή: ΚΥΠΕ

