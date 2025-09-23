Κλειστή λωρίδα στο δρόμο Λευκωσίας - Λάρνακας στην έξοδο Λυμπιών

Ο Τραμπ συνδέει τον αυτισμό με την παρακεταμόλη, χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση

Πέντε χρόνια μετά τη δήλωση ότι η κατάποση απολυμαντικού θα μπορούσε να έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση και τη θεραπεία της νόσου Covid-19, χθες Δευτέρα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συνέδεσε τον αυτισμό με τη λήψη ακεταμινοφαίνης (παρακεταμόλη) κατά την εγκυμοσύνη, χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση.

Συγκεκριμένα, προέτρεψε τις εγκύους να μην παίρνουν παρακεταμόλη. «Σύμφωνα με μια φήμη - και δεν ξέρω αν ισχύει - δεν έχουν παρακεταμόλη στην Κούβα επειδή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν παρακεταμόλη. Λοιπόν, δεν έχουν σχεδόν καθόλου αυτισμό», είπε ο Τραμπ. Έφερε επίσης ως παράδειγμα την αδελφότητα των Άμις που απορρίπτει τις καινοτομίες και τα τεχνολογικά επιτεύγματα. «Πάρτε για παράδειγμα τους Άμις. Δεν έχουν σχεδόν καθόλου αυτισμό», συνέχισε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δυσκολεύτηκε να προφέρει τη λέξη «ακεταμινοφαίνη» (παρακεταμόλη), δραστική ουσία του σκευάσματος Tylenol που συμβούλευσε τις εγκύους να αποφεύγουν. «Μην το πάρετε», επέμεινε αρκετές φορές, προτρέποντας τις γυναίκες να σφίξουν τα δόντια και να κάνουν υπομονή, χωρίς να αναφερθεί σε εναλλακτικές για την ανακούφιση του πόνου ή του πυρετού κατά την εγκυμοσύνη.

Στρεφόμενος προς τον Υπουργό Υγείας, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, γνωστό αντιεμβολιαστή, συμπλήρωσε: «Ο Μπόμπι θέλει να είναι πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέει. Εγώ δεν είμαι τόσο προσεκτικός».

Σε αρκετές περιπτώσεις, ο 79χρονος Ντόναλντ Τραμπ έχει παραδεχθεί πως οι προσωπικές θεωρίες του δεν είναι τίποτα παραπάνω από θεωρίες. Εξηγώντας πως λέει αυτό που αισθάνεται, επανέλαβε για άλλη μια φορά την ανησυχία του σχετικά με το εμβόλιο ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς (MMR) και τάχθηκε υπέρ της αλλαγής του προγράμματος εμβολιασμού των παιδιών.

«Γιατρός δεν είμαι, αλλά καταθέτω τη γνώμη μου», τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Πηγή: ΚΥΠΕ

