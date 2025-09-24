Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

To αμερικανικό show του Νίκου Χριστοδουλίδη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Κάθε φορά που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέπτεται τις ΗΠΑ θα έχουμε και το ίδιο πολιτικό show; Κάθε φορά συναντήσεις και φωτογραφίες με στελέχη τεχνολογικών κολοσσών για να βλέπουν οι ιθαγενείς στην Κύπρο και να ενθουσιάζονται; Τι ακριβώς δηλαδή συμφώνησε με το στέλεχος της Amazon ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης; Πέρσι τον Απρίλιο πήγε στο Σαν Φρανσίσκο και στο Silicon Valley και είχε ξεχωριστές συναντήσεις με κορυφαίες εταιρείες όπως OpenAI, Amazon, Google, Nvidia, Oracle, Plug and Play και Tenstorrent. Είδαμε το αποτέλεσμα αυτών των συναντήσεων πέρα από ορισμένες φωτογραφίες; Ήρθαν στην Κύπρο και επένδυσαν στον τομέα της Τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης;

Αναλυτής

Tags

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΚΥΠΡΟΣΗΠΑΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑOPEN AI

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα