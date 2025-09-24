To αμερικανικό show του Νίκου Χριστοδουλίδη

Κάθε φορά που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέπτεται τις ΗΠΑ θα έχουμε και το ίδιο πολιτικό show; Κάθε φορά συναντήσεις και φωτογραφίες με στελέχη τεχνολογικών κολοσσών για να βλέπουν οι ιθαγενείς στην Κύπρο και να ενθουσιάζονται; Τι ακριβώς δηλαδή συμφώνησε με το στέλεχος της Amazon ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης; Πέρσι τον Απρίλιο πήγε στο Σαν Φρανσίσκο και στο Silicon Valley και είχε ξεχωριστές συναντήσεις με κορυφαίες εταιρείες όπως OpenAI, Amazon, Google, Nvidia, Oracle, Plug and Play και Tenstorrent. Είδαμε το αποτέλεσμα αυτών των συναντήσεων πέρα από ορισμένες φωτογραφίες; Ήρθαν στην Κύπρο και επένδυσαν στον τομέα της Τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης;

Αναλυτής