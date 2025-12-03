Σήμερα η παρουσίαση της Ιθάκης του Τσίπρα: Το στίγμα που θα δώσει και οι παρουσίες με νόημα

Στο Θέατρο «Παλλάς» επί της οδού Βουκουρεστίου, στην Αθήνα είναι σήμερα συγκεντρωμένα όλα τα… προοδευτικά βλέμματα της χώρας, καθώς η αποψινή παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη» έχει καταστεί αμιγώς πολιτικό γεγονός.

Τόσο οι δεκάδες πωλήσεις των αντιτύπων του βιβλίου από τις πρώτες κιόλας μέρες της κυκλοφορίας του, όσο και η προβολή που έλαβε από τον εγχώριο Τύπο ανέβασαν κατακόρυφα τον πήχη των προσδοκιών, που ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να δικαιώσει σήμερα (3/12) περίπου στις 7 το απόγευμα που είναι προγραμματισμένη η εκδήλωση αν και από τις 5 θα ξεκινήσει η προσέλευση του κοινού.

Αν και για τους παροικούντες την Ιερουσαλήμ η επάνοδος του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο είχε προεξοφληθεί ήδη από τις ημέρες της παραίτησής του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, εντούτοις το γεγονός ότι απαρνήθηκε τη βουλευτική του έδρα λίγους μήνες πριν, ενέτεινε τα σενάρια «ολικής επαναφοράς» του, με όχημα το νέο του βιβλίο. Μάλιστα, η ανάκληση της συλλογικής μνήμης μετά και τις γλαφυρές αφηγήσεις του βιβλίου -ιδίως για την περίοδο διακυβέρνησης της «πρώτη φορά Αριστεράς»- δεν στάθηκαν τροχοπέδη στους σχεδιασμούς του πρώην πρωθυπουργού, καθώς ο κ. Τσίπρας φέρεται αποφασισμένος να προχωρήσει κατά μόνας, ακόμη και αν ήταν εξαρχής γνώστης της σκληρής κριτικής που θα δεχόταν για τα γραφόμενά του, τόσο από τους πολιτικούς του αντιπάλους, όσο και από τους πρώην συντρόφους του.

Τι θα πει

Την ίδια στιγμή, η αποψινή του εμφάνιση επικεντρώνεται στην κεντρική ομιλία του, στην οποία, κατά πληροφορίες, θα δηλώνει πολιτικά «παρών» με φόντο τις τρέχουσες εξελίξεις, θίγοντας όλα τα μεγάλα θέματα της πολιτικής και κοινωνικής επικαιρότητας. Στην προοπτική αυτή, ο κ. Τσίπρας εικάζεται πως θα ασκήσει δριμύ κατηγορώ προς την κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά και προσωπικά κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σηκώνοντας κατακόρυφα τους αντιπολιτευτικούς τόνους. Κυρίως, όμως, το γάντι της «προοδευτικής αντιπολίτευσης», στη λογική συγκρότησης ενός αντικυβερνητικού μετώπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην πρωθυπουργός προετοιμάζεται για ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης της ΝΔ, αναλύοντας την πολιτική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση. Ο ίδιος αναμένεται ακόμη να περιγράψει με μελανά χρώματα τις επιλογές κυβέρνησης που έχουν οδηγήσει συνολικά τη χώρα σε αδιέξοδο, όπως παρατηρεί, ισχυριζόμενος ακόμη πως η οικονομία πορεύεται με τις παλιές συνταγές, που μας έριξαν στα βράχια με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται «προκλητικός πλούτος σε λίγα χέρια». Με όρους, δηλαδή, ανισότητας και κερδοσκοπίας και με ένα στρεβλό παραγωγικό μοντέλο, το ίδιο με αυτό που μας οδήγησε στην κρίση, κατά τον κ. Τσίπρα.

Ειδικά για το βιβλίο του, «Ιθάκη», ο πρώην πρωθυπουργός εκτιμάται πως θα το περιγράψει ως ένα ακόμη μήνυμα που σηματοδοτεί το ότι δεν θα εγκαταλείψουμε αμαχητί τη διεκδίκηση της ιστορικής αλήθειας και της μνήμης, όπως υποστηρίζει, εκτιμώντας πως η ιστορία δεν αποτελεί μονοπώλιο όσων θεωρούν τους εαυτούς τους νικητές.

Εξάλλου, η εκδοτική επιτυχία της «Ιθάκης» συνοδεύτηκε από εκτεταμένη δημοσιότητα και επίδραση του βιβλίου, αποτυπώνοντας πως με όσα παραθέτει και αποκαλύπτει το βιβλίο, μπορεί να υπερασπιστεί και τον εαυτό του και την αλήθεια.

Στην κορύφωση, πάντως, της (αυτο)κριτικής του Αλέξη Τσίπρα, ο ίδιος σκοπεύει να επιτεθεί σε αυτούς που οδήγησαν την χώρα στα μνημόνια. «Σε εκείνους που χρεοκόπησαν τη χώρα και την παρέδωσαν στο έλεος των δανειστών. Εκείνους δηλαδή που χρεοκόπησαν τη χώρα, την παρέδωσαν στο έλεος των δανειστών, εκτίναξαν την ανεργία στο 27%, κατέστρεψαν το ένα τέταρτο της οικονομίας, κατάργησαν το δέκατο τρίτο και το δέκατο τέταρτο μισθό στο Δημόσιο, κατάργησαν τη δέκατη τρίτη και τη δέκατη τέταρτη σύνταξη, βούλιαξαν στη ντροπή του Γερούν Γερά και του Βάστα Σόιμπλε όταν η κοινωνία αιμορραγούσε, και τώρα μας ζητούν το λόγο», όπως πρόκειται να αναφέρει.

Την ίδια στιγμή, όμως, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να δηλώσει, κατά πληροφορίες, περήφανος για όλα όσα η δική του κυβέρνηση προσπάθησε και πέτυχε. Υπερήφανος για την αποφασιστικότητα, την εντιμότητα, την ανιδιοτέλεια της διαδρομής. «Υπερήφανος γιατί φτάσαμε τελικά στην Ιθάκη». Υπερήφανος διότι όπως θα επισημάνει «εμείς πετύχαμε εκεί όπου αυτοί αποτύχανε δις», κατά τους συνομιλητές του.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρώην Πρωθυπουργός θα υπογραμμίσει ότι παρέδωσε το 2019 μια χώρα στην οποία «οι θυσίες του λαού δεν έγιναν απευθείας αναθέσεις, δεν έγιναν καταθέσεις σε φορολογικούς παράδεισους, και εκατομμύρια παρκαρισμένα σε θολές εταιρείες οφσόρ», ενώ θα μιλήσει και για την επιτακτική ανάγκη να προχωρήσουμε ως χώρα και ως κοινωνία με μια άλλη νοοτροπία, μια άλλη συλλογική κουλτούρα. Και ταυτόχρονα θα κάνει λόγο για την ανάγκη ριζικής αναδιάταξης ώστε να επιστρέψουν οι πολίτες στην πολιτική.Την ανάγκη μιας συλλογική αντίσταση στην απολυταρχία της ολιγαρχίας και της κλεπτοκρατίας, που σήμερα μας κυβερνά.

Επιπλέον, με φόντο την επόμενη μέρα ο Αλέξης Τσίπρας θεωρείται πως θα εκπέμψει ένα «καθαρό» πολιτικό μήνυμα και για τα όσα σχεδιάζει το επόμενο χρονικό διάστημα, επικεντρώνοντας τα βέλη της κριτικής του σε χρόνο Ενεστώτα -και όχι Μέλλοντα- κατά της κυβέρνησης, με δεδομένο ότι φέρεται να δέχεται εισηγήσεις ως προς την πύκνωση των δημόσιων τοποθετήσεών του, χωρίς να ανοίγει εντελώς τα χαρτιά του για το πολιτικό του μέλλον.

Στρατηγικός στόχος, πάντως, της «Ιθάκης» είναι να τραβήξει μια διαχωριστική γραμμή με το χθες, με το οποίο θα αναλωθεί το επιστημονικό και ακαδημαϊκό πάνελ της εκδήλωσης, ώστε ο πρώην Πρωθυπουργός να παρουσιάσει τις προτάσεις του για το παρόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα απουσιάσει η μετωπική σύγκρουση του Αλέξη Τσίπρα με την κυβέρνηση της ΝΔ και τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να ανακαταλάβει επικοινωνιακά το ρόλο του άτυπου επικεφαλής της προοδευτικής παράταξης.

Απών ο Δούκας, παρών ο Φάμελλος

Για το λόγο αυτό, δεσπόζουσα θέση κατέχουν οι πολιτικές παρουσίες στην σημερινή εκδήλωση, ιδίως όταν στο ΠΑΣΟΚ φαίνεται να έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα άτυπο «απαγορευτικό» ως προς την παρουσία των στελεχών του στις πρώτες σειρές του «Παλλάς». Πάντως, καθώς η αντίστροφή μέτρηση για την εκδήλωση έχει ξεκινήσει, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε να «κλειδώσει» την πρωτοκαθεδρία του χώρου, καλώντας τα κόμματα της «δημοκρατικής αντιπολίτευσης» σε κοινή δράση για το Άρθρο 86, ενώ ένα-ένα τα στελέχη του χώρου λαμβάνουν αποστάσεις ασφαλείας από τον Αλέξη Τσίπρα.

Μετά τον βουλευτή Ανατολικής Αττικής, Μανώλη Χριστοδουλάκη, «δεν θα πάω» ξεκαθάρισε χθες με την σειρά του και ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. Μιλώντας χθες στο Action24, o κ. Δούκας τόνισε πως «δεν θα πήγαινα, γιατί δεν θέλω να δώσω διαφορετικό στίγμα. Κάνουμε μία μεγάλη προσπάθεια στο ΠΑΣΟΚ να είναι η δεσπόζουσα δύναμη στη μεγάλη δημοκρατική παράταξη», καταλήγοντας πως «ο κύριος Τσίπρας απ' ότι ξέρω, είναι ένα βιβλίο που παρουσιάζει. Δεν ξέρω αν θα κάνει κόμμα. Εάν δημιουργηθεί κόμμα και ανακοινώσει ότι θέλει να έχει ένα ρόλο, εμείς, όταν λες διάλογο, δεν αποκλείεις κανέναν. Ο ειλικρινής διάλογος αξιακά σημαίνει ότι δεν αποκλείω κανέναν και με όλους όσους πιστεύουνε στην προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου μπορούν να συζητώ».

Στον αντίποδα, παρών στο «Παλλάς» αναμένεται να είναι σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος εξήγησε χθες στο ERTnews πως «επειδή συμμετέχω σε όλες τις συζητήσεις οι οποίες γίνονται στο προοδευτικό χώρο και έχω παρακολουθήσει και όλες τις εκδηλώσεις του Ινστιτούτου με τον Αλέξη Τσίπρα, σκοπεύω να είμαι στην παρουσίαση αυτή». «Και γιατί αφορά σε μεγάλο βαθμό, στην κυβέρνηση στην οποία συμμετείχα, η οποία παρήγαγε ένα πολύ σημαντικό έργο και στήριξε την πατρίδα μας για να βγει από τα μνημόνια. Αφήνοντας και μια παρακαταθήκη όχι μόνο αποθέματος, αλλά και την κοινωνία όρθια» συνέχισε ο κ. Φάμελλος, προσθέτοντας ότι «θα συμμετέχω γιατί θέλω να δώσω ταυτόχρονα και το μήνυμα ότι πρέπει να υπάρχει ένας ενωτικός, προοδευτικός διάλογος που να έχει αποτέλεσμα. Δηλαδή να μη λέμε μόνο ότι θα είναι καταστροφική μια τρίτη κυβέρνηση της δεξιάς, αλλά να κάνουμε πράξη τη βούλησή μας να είναι ενωτική και προοδευτική αυτή η απάντηση».

Υπό αυτό το πρίσμα, σχεδόν βέβαιη θεωρείται η σημερινή παρουσία στο θέατρο «Παλλάς» πολλών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αλλά και αρκετών της Νέας Αριστεράς, ενώ ερωτηματικό παραμένει πόσοι και ποιοι βουλευτές και στελέχη θα παραστούν από άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες, με πρώτη αυτή των ανεξάρτητων βουλευτών, οι οποίοι υπερβαίνουν τους 25 και μπορούν εύκολα να ανατρέψουν τους σημερινούς κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς.

protothema.gr