Φορολογική μεταρρύθμιση

Μαθαίνουμε ότι κατά τη χθεσινή σύσκεψη των κομμάτων της συγκυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο τέθηκε το θέμα της φορολογικής μεταρρύθμισης και φαίνεται ότι το επικρατέστερο σενάριο είναι η συζήτηση στη Βουλή να αρχίσει μετά την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού. Δηλαδή κατά τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι τα περιθώρια είναι στενά και προσπαθούν να βρουν μια λύση ώστε τα 6 νομοσχέδια να συζητηθούν μαζί. Να μην γίνει δηλαδή μια αποσπασματική συζήτηση για ορισμένες πρόνοιες των νομοσχεδίων που θα προκαλέσει αλαλούμ. Εξάλλου η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών ανακοίνωσε ότι από την ερχόμενη Πέμπτη θα διενεργούνται δύο συνεδριάσεις, ειδικά για τα θέματα του προϋπολογισμού.

