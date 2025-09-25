Κλείδωσε η Μαίρη Λάμπρου για Πάφο

Κλείδωσε το όνομα της πρώην επάρχου Πάφου, Μαίρης Λάμπρου, για το ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ στις βουλευτικές εκλογές του 2026, ενώ σε καλό δρόμο βρίσκονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ της ηγεσίας του κόμματος και του ανεξάρτητου βουλευτή Ανδρέα Αποστόλου. Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος πρότεινε στην κ. Μαίρη Λάμπρου να είναι αριστίνδην υποψήφια με το ψηφοδέλτιο του κόμματος στην εκλογική περιφέρεια Πάφου. Η κ. Λάμπρου αποδέχθηκε την πρόταση και πλέον αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση του ΔΗΚΟ. Στο μεταξύ, οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι οι διαβουλεύσεις μεταξύ του προέδρου του ΔΗΚΟ και του βουλευτή Λάρνακας Ανδρέα Αποστόλου σημειώνουν πρόοδο. Εάν τελικά κλειδώσει το όνομα του κ. Αποστόλου, τότε ο βουλευτής θα ανακοινωθεί ως αριστίνδην με το ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ στην επαρχία Λάρνακας.

