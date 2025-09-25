Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Κλείδωσε η Μαίρη Λάμπρου για Πάφο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Κλείδωσε το όνομα της πρώην επάρχου Πάφου, Μαίρης Λάμπρου, για το ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ στις βουλευτικές εκλογές του 2026, ενώ σε καλό δρόμο βρίσκονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ της ηγεσίας του κόμματος και του ανεξάρτητου βουλευτή Ανδρέα Αποστόλου. Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος πρότεινε στην κ. Μαίρη Λάμπρου να είναι αριστίνδην υποψήφια με το ψηφοδέλτιο του κόμματος στην εκλογική περιφέρεια Πάφου. Η κ. Λάμπρου αποδέχθηκε την πρόταση και πλέον αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση του ΔΗΚΟ. Στο μεταξύ, οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι οι διαβουλεύσεις μεταξύ του προέδρου του ΔΗΚΟ και του βουλευτή Λάρνακας Ανδρέα Αποστόλου σημειώνουν πρόοδο. Εάν τελικά κλειδώσει το όνομα του κ. Αποστόλου, τότε ο βουλευτής θα ανακοινωθεί ως αριστίνδην με το ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ στην επαρχία Λάρνακας.

Σταν

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα