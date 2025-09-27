Όταν στα απλά αποτυγχάνει...

Αν η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, αποφάσιζε σήμερα ότι οι μαθητές των γυμνασίων και των λυκείων δικαιούνται να φορούν γκρίζο κοντό πανελονάκι αντί για μακρύ τζιν θα έχανε άραγε κάτι απο την υπόληψή του το κυπριακό σχολείο; Γιατί να μην δοθεί και αυτή η επιλογή στους μαθητές εφόσον η ζέστη εξακολουθεί να είναι ανυπόφορη στις σχολικές αίθουσες; Γιατί είναι τόσο δύσκολο να το αντιληφθεί η υπουργός που κρύβεται πίσω απο μια εγκύκλιο που επιτρέπει κοντό παντελονάκι μόνο σε συνθήκες καύσωνα; Πάντως, οι μαθητές του Κύκκου Β την προσκάλεσαν να περάσει μια μέρα μαζί τους στις σχολικές αίθουσες. Πηγαίνετε, κ. Μιχαηλίδου, να δείτε τη γλύκα...

ΜΧΣ