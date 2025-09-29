Ταραγμένα νερά

Το «ΥΠΕΞ» των κατεχομένων με ανακοίνωσή του μιλά για μη «εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες» στην υφαλοκρηπίδα νότια της Κύπρου, «σε υφαλοκρηπίδα που έχει ίσα δικαιώματα και η τδβκ», από το νορβηγικής σημαίας πλοίο «Ramform Hyperion». Το «ΥΠΕΞ» ζητεί το πλοίο, για το οποίο έχει εκδοθεί NAVTEX από την Κυπριακή Δημοκρατία, να αποχωρήσει από την περιοχή και ότι, κάθε πλοίο που θα διενεργεί εργασίες σε αυτήν πρέπει να έχει άδεια από τις κατοχικές αρχές. Το τουρκικό αφήγημα για την Ανατολική Μεσόγειο δοκιμάζεται, για άλλη μια φορά, επί του πεδίου.
Γ.Σ.