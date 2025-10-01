Το ΑΚΕΛ και οι τάσεις αυτοκτονίας....

Τα συλλογικά όργανα του ΑΚΕΛ αποφάσισαν να αφήσουν εκτός της κούρσας των βουλευτικών εκλογών την Ειρήνη Χαραλαμπίδου, την οποία κανένας άλλος υποψήφιος βουλευτής, συμπεριλαμβανομένου και του γ.γ. του κόμματος, Στέφανου Στεφάνου, δεν κατάφερε να ξεπεράσει σε σταυρούς προτίμησης. Κι όμως, την άφησαν εκτός. Δύο τινά μπορούν να συμβαίνουν εκεί στο ΑΚΕΛ: είτε έχουν τάσεις πολιτικής αυτοκτονίας είτε τα αίτια αποκλεισμού της Χαραλαμπίδου είναι πολύ βαθύτερα. Μήπως επειδή δεν μπορούσαν να την ελέγξουν;

