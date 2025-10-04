Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Διαθεσιμότητα και πρώην κατάδικοι

Χθες καταγράφηκαν δυο σημαντικές εξελίξεις σε σχέση με την υπόθεση της διευθύντριας των Κεντρικών Φυλακών, Άννας Αριστοτέλους.

Η πρώτη αφορά τη διαθεσιμότητά της, η οποία επεκτάθηκε για άλλους δυο μήνες απο την ΕΔΥ.

Η δεύτερη αφορά την ίδια την υπόθεση για την οποίαν ελέγχεται ποινικά και αφορά έγγραφα των Κεντρικών Φυλακών, απόρρητα και μη, που βρέθηκαν στην οικία δεσμοφύλακα. Την ώρα που η Νομική Υπηρεσία δρομολογεί την ποινική δίωξη της Άννας Αριστοτέλους, είδαν το φως της δημοσιότητας δυο καταθέσεις πρώην κρατουμένων που ισχυρίζονται ότι δέχθηκαν πιέσεις για να ψευδομαρτυρήσουν σε βάρος της Αριστοτέλους. 

ΜΧΣ 

 

